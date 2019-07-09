Гвардьола хотел, чтобы Янис Хаджи играл в "Жироне"

Генеральный директор "Вииторула" Кристиан Биволару рассказал, что полузащитник клуба Янис Хаджи мог продолжить свой карьеру в "Манчестер Сити".

– Интерес Яниса заключается в том, чтобы он играл. Поэтому нужен тренер, который включит его в свою стратегию на следующие 2-3 сезона, – цитирует Биволару PRO X. – Был вариант с "Барселоной" и последующей арендой. Также "Манчестер Сити". Гвардьола очень хотел включить в сделку "Жирону", но команда вылетела из примеры.

Отметим, что компания, которая спонсирует "Манчестер Сити" ранее приобрела 44,3 процента акций "Жироны". Столько же купила Girona Football Group. Эта фирма принадлежит Пере Гвардьоле, брату Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что Хаджи интересуются "Спартак" и "Барселона", а также "Севилья". Сообщалось, что красно-белые предложили за него 12 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.