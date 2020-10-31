Гвардьола хочет продолжить работу в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выразил желание продолжить работу в команде.
— Я невероятно счастлив в «Сити», — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — Я рад быть в Манчестере, надеюсь, в этом году я смогу проделать хорошую работу и остаться в команде еще дольше.
49-летний специалист работает в «Манчестер Сити» с 2016 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца сезона-2020/21.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.