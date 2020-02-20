Гвардьола готов остаться в «Ман Сити» в случае перевода клуба в четвертый дивизион

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола верит, что клуб успешно оспорит отстранение от еврокубков. В феврале УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона, а также отштрафовал на 30 миллионов евро. По данным расследования, английский клуб завышал спонсорские доходы в отчетах с 2012 по 2016 год. «Ман Сити» намерен подать апелляцию в CAS. По данным британских СМИ, клуб могут наказать и в Англии, лишив чемпионского титула 2014 года и переведя в лигу 2 (четвертый дивизион).

— Еще не все кончено, — цитирует Goal Гвардьолу. — Клуб верит, что это несправедливо, так что мы собираемся подать апелляцию. Я верю на 100 процентов в клуб и в то, что они делают. Они объяснили мне причины.

Мы побеседовали. Мы собираемся биться так, как бились каждый день и раньше, до конца сезона. Если мы пробьемся в Лигу чемпионов, мы сыграем в ней.

Останусь ли я в клубе, если нас переведут в лигу 2? А почему я должен уходить? Я говорил, что люблю этот клуб, мне все здесь нравится, я останусь, что бы ни случилось.