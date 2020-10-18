Гвардьола доволен новичками «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением об игре новичков команды, защитников Натана Аке и Рубена Диаша.
— Мы очень много потеряли в прошлом сезоне из-за ошибок, — приводит Sky Sports слова Гвардьолы. — Натан и Рубен отлично сыграли с «Арсеналом», а главное, что они не сделали ни одной ошибки. Нам еще есть куда расти, но есть чувство, что когда новички окончательно адаптируются, то мы сможем создавать столько пространства, сколько сможем. Для этого понадобится время, однако мы довольны и тем, что видим сейчас.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.