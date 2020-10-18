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Гвардьола доволен новичками «Манчестер Сити»

13:18
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился мнением об игре новичков команды, защитников Натана Аке и Рубена Диаша.

— Мы очень много потеряли в прошлом сезоне из-за ошибок, — приводит Sky Sports слова Гвардьолы. — Натан и Рубен отлично сыграли с «Арсеналом», а главное, что они не сделали ни одной ошибки. Нам еще есть куда расти, но есть чувство, что когда новички окончательно адаптируются, то мы сможем создавать столько пространства, сколько сможем. Для этого понадобится время, однако мы довольны и тем, что видим сейчас.

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