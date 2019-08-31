Гвардьола был зол и разочарован слухами о переходе в «Ювентус»

Член совета директоров «Манчестер Сити» Альберто Галасси рассказал, как главный тренер команды Хосеп Гвардьола отнесся к слухам, что он возглавит «Ювентус»

— Гвардьола сначала был зол и очень разочарован, что ему не верили, — цитирует Daily Mail Галасси. — Серьезные клубы достигают договоренностей задолго, новостей на последних минутах на самом деле не существует. Он был разочарован ситуацией, но затем перешел от гнева к смеху.

Даже мой отец до самого конца думал, что он перейдет в «Ювентус». Всегда говорил ему, что этого не произойдет.

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