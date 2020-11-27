Гвардьола: «Агуэро заслуживает честных переговоров по новому контракту с «Ман Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о ситуации с контрактом форварда Серхио Агуэро.
«Он все еще не в лучшем состоянии. Не надо забывать, как долго тянулась его травма, а после он вернулся и снова получил повреждение. У нас нет сомнений в его качестве, но ему нужно немного времени на тренировках.
Он заслуживает честных переговоров с клубом, чтобы сделать лучше и для него, и для клуба. Мне посчастливилось работать с потрясающими игроками. Серхио точно один из таких», – приводит слова Гвардьолы Sky Sports.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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