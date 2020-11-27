Гвардьола: «Агуэро заслуживает честных переговоров по новому контракту с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал о ситуации с контрактом форварда Серхио Агуэро.

«Он все еще не в лучшем состоянии. Не надо забывать, как долго тянулась его травма, а после он вернулся и снова получил повреждение. У нас нет сомнений в его качестве, но ему нужно немного времени на тренировках.

Он заслуживает честных переговоров с клубом, чтобы сделать лучше и для него, и для клуба. Мне посчастливилось работать с потрясающими игроками. Серхио точно один из таких», – приводит слова Гвардьолы Sky Sports.