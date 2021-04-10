Гвардьола не стал сильно расстраиваться из-за поражения от «Лидса»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражение от «Лидса» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Мы провели очень хороший матч. Несмотря на пропущенный мяч, сыграли цельно, хоть и допустили ошибки при контратаках. К тому же мы не создали достаточно моментов для нападающих.
У нас был лучший момент в матче, а затем мы допустили ошибку сзади, пытались, но не смогли забить. Сейчас отдохнем и будем готовиться к игре Лиги чемпионов в Дортмунде", — приводит слова тренера BBC.
«Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 74 очками. «Лидс» идет 10-м (45).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю