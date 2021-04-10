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Гвардьола не стал сильно расстраиваться из-за поражения от «Лидса»

17:25
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражение от «Лидса» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Мы провели очень хороший матч. Несмотря на пропущенный мяч, сыграли цельно, хоть и допустили ошибки при контратаках. К тому же мы не создали достаточно моментов для нападающих.

У нас был лучший момент в матче, а затем мы допустили ошибку сзади, пытались, но не смогли забить. Сейчас отдохнем и будем готовиться к игре Лиги чемпионов в Дортмунде", — приводит слова тренера BBC.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 74 очками. «Лидс» идет 10-м (45).

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