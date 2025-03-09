Гвардиола: «Для выхода в Лигу чемпионов нужно приложить больше усилий»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «горожанам» нужно прикладывать больше усилий ради места в Лиге чемпионов УЕФА.

«Команда должна показывать более качественную игру и что для выхода в Лигу чемпионов нужно приложить больше усилий. Ситуация непростая, но необходимо продолжать работать. Осталось 10 туров, и после игры с «Брайтоном» в среду станет понятнее, что будет дальше», — заявил Гвардиола ESPN.

После 28 матчей «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и находится в зоне Лиги чемпионов. В следующем туре команде Гвардиолы предстоит сыграть с «Брайтоном». Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» с 70 очками.