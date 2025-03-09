Гвардиола: «Для выхода в Лигу чемпионов нужно приложить больше усилий»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «горожанам» нужно прикладывать больше усилий ради места в Лиге чемпионов УЕФА.
«Команда должна показывать более качественную игру и что для выхода в Лигу чемпионов нужно приложить больше усилий. Ситуация непростая, но необходимо продолжать работать. Осталось 10 туров, и после игры с «Брайтоном» в среду станет понятнее, что будет дальше», — заявил Гвардиола ESPN.
После 28 матчей «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ и находится в зоне Лиги чемпионов. В следующем туре команде Гвардиолы предстоит сыграть с «Брайтоном». Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» с 70 очками.
Источник: ESPN
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|0
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|0-0
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|Сандерленд
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8
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9
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|0-0
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10
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|0
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|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
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|23.08
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