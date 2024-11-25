Гвардиола — о 5-матчевой серии поражений «Сити»: «Я не собираюсь менять то, во что мы верим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы о неудачной серии команды.

23 ноября «Манчестер Сити» с крупным счетом проиграл «Тоттенхэму» (0:4) в 12-м туре АПЛ. Поражение стало для «горожан» пятым подряд.

«Что мне следует изменить? Если бы я изменил своим принципам в первом сезоне, мы бы не выиграли шесть титулов АПЛ за восемь лет, это невозможно. Теперь я не собираюсь менять то, во что мы верим.

Мы выиграем и вернем себе ясность разума. Во вторник, завтра. Если нет? В следующее воскресенье. Если нет, то на следующей неделе. Но мы попробуем изменить ситуацию.

На собственном опыте я усвоил, что нужно быть спокойным, когда наступает такая ситуация. Не нужно слишком много анализировать, потому что это будет неправильно. Иногда после поражений я кричу на команду, а на следующее утро думаю за кофе: «Зачем я это сказал?» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел пять поражений подряд. Он возглавляет английский клуб с 2016 года. До этого испанец работал в «Баварии» и «Барселоне».