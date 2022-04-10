Гвардиола заявил, что не испытывает давления перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Что может произойти? Мы проиграем матч и уступим в борьбе за титул АПЛ? Тогда мы просто попытаемся выиграть в следующем году. Говорят, в жизни есть куда более важные вещи. И это правда. Будет грустно, если мы проиграем и не будем собой. Но если мы сыграем в свой футбол, а соперник сможет победить, то все окей.

Нам повезло оказаться в такой ситуации и проживать этот момент. Возможно, я должен ощущать давление сейчас, но я его не испытываю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 10 апреля в 18:30 по московскому времени.

В активе «Ман Сити» 73 очка. Команда лидирует в турнирной таблице чемпионата. У «Ливерпуля» 72 очка и вторая позиция.