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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» все сложнее побеждать в АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что в АПЛ все сложнее побеждать. Он согласился с тем, что его команда является фаворитом в Англии.

«Я признаю, что мы — фавориты, я смирился с этим. Но я знаю, что нужно делать. Нам нужно набирать очко за очком, одерживать одну победу за другой, но добиваться этого становится всё труднее с каждым сезоном», — цитирует тренера City Xtra.

«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Челси» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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Главный тренер «Ливерпуля» Слот недоволен игрой команды в первом тайме матча с «Ипсвич Таун»
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
3
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
8
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
19
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
20
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
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 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
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Ньюкасл – Саутгемптон
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17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
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Вест Хэм – Астон Вилла
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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

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Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед

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Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

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Эвертон

 1 1 0
Кэлвин Басси

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