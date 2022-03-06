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Сегодня, 08:58

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нужно купить форварда

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команде нужно приобрести нападающего.

«Я думаю, нам определенно нужен нападающий. Возможно, я неправ, но я не согласен с теми, кто считает иначе. Говорят, что мы отлично справляемся без форварда, но это потому, что мы побеждаем.

Если мы проигрываем, то все начинают говорить, как нам нужен нападающий. В АПЛ любой команде нужен форвард», — приводит Goal слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 66 очками в 27 матчах. На счету команды 64 гола.

Сегодня, 6 марта «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках 28-го тура АПЛ. Начало матча — в 19.30 (мск).

Источник: https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt778f614d9704ada4

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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9 тур
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22 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 - : -
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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