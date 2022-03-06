Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» нужно купить форварда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команде нужно приобрести нападающего.

«Я думаю, нам определенно нужен нападающий. Возможно, я неправ, но я не согласен с теми, кто считает иначе. Говорят, что мы отлично справляемся без форварда, но это потому, что мы побеждаем.



Если мы проигрываем, то все начинают говорить, как нам нужен нападающий. В АПЛ любой команде нужен форвард», — приводит Goal слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 66 очками в 27 матчах. На счету команды 64 гола.

Сегодня, 6 марта «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках 28-го тура АПЛ. Начало матча — в 19.30 (мск).