Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет покупать форварда в январе
18:23
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует покупать нового форварда в зимнее трансферное окно.
Сообщалось, что игроком «горожан» в январе может стать форвард «Фиорентины» Душан Влахович.
«Мы не будем подписывать нападающего в январе. Таков наш план», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.
Сегодня, 23 декабря, тренер также сообщил, что этой зимой команду, возможно, покинет нападающий Ферран Торрес.
После 18 туров АПЛ «Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка.
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