Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет покупать форварда в январе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует покупать нового форварда в зимнее трансферное окно.

Сообщалось, что игроком «горожан» в январе может стать форвард «Фиорентины» Душан Влахович.

«Мы не будем подписывать нападающего в январе. Таков наш план», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Сегодня, 23 декабря, тренер также сообщил, что этой зимой команду, возможно, покинет нападающий Ферран Торрес.

После 18 туров АПЛ «Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка.