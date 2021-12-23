Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет покупать форварда в январе

18:23
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует покупать нового форварда в зимнее трансферное окно.

Сообщалось, что игроком «горожан» в январе может стать форвард «Фиорентины» Душан Влахович.

«Мы не будем подписывать нападающего в январе. Таков наш план», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Сегодня, 23 декабря, тренер также сообщил, что этой зимой команду, возможно, покинет нападающий Ферран Торрес.

После 18 туров АПЛ «Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Александр выглядел так, будто уже убивал людей». Американский боец рассказал, как его напугали братья Емельяненко
Путин ответил шуткой на вопрос о поездках в тайгу без Мишустина
0
Реклама