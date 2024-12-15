Гвардиола: «Перед матчем с «МЮ» дела шли нестабильно, но теперь у «Ман Сити» проблемы»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре команды в этом сезоне.
15 декабря «горожане» дома уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ. Команда Гвардиолы вела 1:0, но пропустила голы на 88-й и 90-й минутах.
«Знаете, игра «Манчестер Сити» не очень хороша в этом сезоне. [Перед матчем с «МЮ"] мы были очень нестабильны, но теперь у нас проблемы. По разным причинам. Конечно, во многих проигранных матчах, мы поставили на кон все. [Сегодня] игра была очень закрытой. Шанс был только у Бруну Фернандеша. В остальном, да, у «МЮ» было немного больше владения в первой половине, но ничего серьезного. Но в концовке матча мы подарили сопернику два гола и это очень тяжело», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
«Манчестер Сити» потерпел 8-е поражение в последних 11 матчах. В АПЛ «горожане» с 27 очками занимают 5-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 3
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|1 : 2
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|2 : 1
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|0 : 5
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4