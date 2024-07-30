Гвардиола заявил, что «Ман Сити» не получал предложений о трансфере де Брейне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что клуб не получал предложений о трансфере полузащитника Кевина де Брейне.

«Чтобы кому-то уйти, нужно сначала получить предложение. Не знаю, что произойдет, но я бы хотел, чтобы Кевин остался. Он может сам определять свое будущее. То, что он сделал для «Сити», неоценимо, поэтому он должен сам принять решение», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

Контракт 35-летнего бельгийца с английским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.