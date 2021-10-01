Гвардиола заявил, что команды Клоппа мотивируют его становиться лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что его противостояние с «Ливерпулем» и Юргеном Клоппом сделало его лучше с профессиональной точки зрения.

«Команды Клоппа помогли мне стать лучше, как тренеру. Он помог выйти мне на другой уровне, заставил задуматься, доказывать самому себе, стать лучше. Это причина, по которой я все еще занимаюсь этим делом.

«Ливерпуль» всегда был на высоте. Последние четыре года и мы, и они всегда были в топе. Это самый большой комплимент", — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

3 октября состоится матч 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало — в 18.30 (мск).