Гвардиола заявил, что Холанн находится в лучшей форме за карьеру в Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Эрлинг Холанн в данный момент находится в лучшей форме за всю свою карьеру в английском клубе, несмотря на трагические события в личной жизни игрока.
Холанн решил выйти в стартовом составе на матч 4-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1) в субботу после смерти друга семьи Ивара Эггья.
24-летний игрок забил оба гола, благодаря чему «Сити» одержал победу. Всего форвард забил 9 мячей в 4 матчах на старте сезона.
«Я бы сказал, это его лучшая форма, но прошло всего всего четыре матча, не так много. Я не спрашивал, готов ли он. Если бы он не был готов, он бы пришел ко мне. Он невероятное оружие. Конечно, ему было тяжело. Мы стараемся заботиться обо всех здесь, и если у кого-то проблемы, мы остаемся рядом. Нужно быть сильным. Может быть, стоит на 90 минут забыть о личном, если жизнь даст тебе удар в лицо», сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.
Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. На его счету 99 мячей в 103 матчах за клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|
3
|Астон Вилла
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
7
|Челси
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
8
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
11
|Борнмут
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
13
|Вест Хэм
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|
14
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
15
|Лестер
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
17
|Ипсвич
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|
20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 3
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|0 : 0
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 2
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|1 : 1
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 1
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|2 : 1
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|3 : 2
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|0 : 1
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|2
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0