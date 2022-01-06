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Гвардиола заразился коронавирусом и пропустит матч Кубка Англии против «Суиндона»

15:25
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и его помощник Хуанма Лильо сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт английского клуба.

Оба тренера изолировались от команды и пропустят матч Кубка Англии против «Суиндона».

На данный момент из-за коронавируса в «Манчестер Сити» изолированы семь игроков и 14 сотрудников.

Дополнительная информация:

https://www.mancity.com/news/mens/pep-guardiola-junama-lillo-63777065

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное