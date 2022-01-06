Гвардиола заразился коронавирусом и пропустит матч Кубка Англии против «Суиндона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и его помощник Хуанма Лильо сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт английского клуба.

Оба тренера изолировались от команды и пропустят матч Кубка Англии против «Суиндона».

Pep Guardiola will miss tomorrow evening's FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.



?? DETAILS ?? — Manchester City (@ManCity) January 6, 2022

На данный момент из-за коронавируса в «Манчестер Сити» изолированы семь игроков и 14 сотрудников.