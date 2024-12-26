Гвардиола закрыл игроков «Манчестер Сити» на базе перед матчем с «Эвертоном»

Игроки «Манчестер Сити» будут ночевать на клубной базе перед матчем 18-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

Как сообщает BBC, такое решение принял главный тренер команды Хосеп Гвардиола ввиду безвыигрышной серии: 1 победа в 12 последних матчах во всех турнирах.

Матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» состоится в четверг, 26 декабря. Начало игры — 15:30 по московскому времени.

Команда Гвардиолы набрала 27 очков в 17 играх АПЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков.