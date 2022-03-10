Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с Фернандинью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о ситуации с контрактом полузащитника «горожан» Фернандинью.

«Мы примем решение в конце сезона, Фернандинью прекрасно знает об этом. У нас все еще есть 2-3 месяца впереди, после этого руководство обсудит вопрос с игроком и его агентом, а затем примет лучшее решение для клуба и футболиста», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Фернандинью перешел в «Манчестер Сити» в июле 2013 года из донецкого «Шахтера». В сезоне-2021/22 полузащитник провел 22 матча за команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Контракт 36-летнего бразильца действует до конца июня 2022 года.