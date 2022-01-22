Гвардиола высказался о своем будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что пока не хочет думать о будущем в английском клубе. Контракт испанца рассчитан до лета 2023 года.

«Не хочу думать о будущем, пока есть действующий контракт. Оно зависит только от результатов, такова работа тренера.

Решение буду принимать вместе с клубом. Руководство «Ман Сити» сделало для меня многое, я не смогу в ответ предать. Это было бы некрасиво", — цитирует Гвардиолу ESPN.

После 22 туров АПЛ «Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков. Сегодня, 22 января, «горожане» сыграют с «Саутгемптоном».