Гвардиола высказался о предстоящем матче «МЮ» с участием Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем 28-го тура АПЛ.

«За последние 15 лет он был одним из лучших. Он был лучшим вместе с Лионелем Месси. То, что сделали эти двое, мы никогда не увидим. Когда вы находитесь на этом уровне, вы каждый день находитесь под пристальным вниманием общественности. Нам придется использовать наши качества, чтобы не дать ему возможность часто видеться с мячом», — цитирует Гвардиолу Sport.es.

«Манчестер Сити» — «МЮ» состоится 6 марта 2022 года. Начало — в 19.30 (мск). «Горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ, манкунианцы идут на четвертом месте.