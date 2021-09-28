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Гвардиола высказался о Месси перед матчем «Сити» с «ПСЖ»

07:15
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «ПСЖ» перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Переход Месси в «ПСЖ» стал сюрпризом для всех, но теперь все смирились с этим. Раньше мы не могли и представить себе такого, никогда не знаешь, что произойдет. Главное, чтобы Месси был счастлив в Париже. То, чего он добился по ходу своей карьеры, — исключительно. Надеюсь, он сможет сыграть на благо футбола», — цитирует Гвардиолу AS.

Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало — 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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