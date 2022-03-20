Гвардиола высказался о чемпионской гонке между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал борьбу за чемпионство в АПЛ с «Ливерпулем».

«Можно потерять очки против «Кристал Пэлас», такое случается. Люди считают, что «Манчестер Сити» должен обгонять «Ливерпуль» на 10 очков. Не понимаю этого. Это трудно. То, как мы отнеслись к игре против «Пэлас», и то, как отнесемся к матчу с «Саутгемптоном», — это все, что имеет значение», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

«Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 70 очками, «Ливерпуль» (69) на второй строчке. Сегодня, 20 марта, «горожане» сыграют с «Саутгемптоном» в 1/4 финала Кубка Англии.