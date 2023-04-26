Гвардиола — об Эдегоре: «Он действительно отличный игрок. Исключительный»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» рассказал, как в 2014 году он пытался подписать игрока лондонцев Мартина Эдегора в «Баварию». Тогда норвежец выступал за «Стремсгодсет» и в начале 2015 года перешел в мадридский «Реал».

«Помню Эдегора, много лет назад, он приехал с отцом на два дня тренировок. Мне понадобилось пять минут, чтобы подумать: этот парень хорошо играет! Он действительно отличный игрок. Исключительный», — цитирует Гвардиолу HITC.

«Арсенал» в гостях сыграет с «Манчестер Сити» в 33-м туре РПЛ. Игра пройдет 26 апреля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Перед встречей «Арсенал» с 75 очками лидирует в АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, но у «горожан» две игры в запасе.