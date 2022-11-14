Гвардиола во время перерыва на ЧМ обсудит с «Манчестер Сити» свое будущее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время перерыва на чемпионат мира-2022 подумает о своем будущем в английском клубе, сообщает Daily Mail.

По информации издания, испанец встретится с руководством «Сити», чтобы обсудить планы на будущее и контракт с клубом. Нынешнее соглашение Гвардиолы с «горожанами» заканчивается по завершении нынешнего сезона.

51-летний тренер возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом АПЛ.