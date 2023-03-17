Гвардиола: «Я уверен, что Компани вернется в «Сити» тренером. Его «Бернли» творит невероятные вещи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что экс-защитник «горожан» Венсан Компани, который на данный момент возглавляет «Бернли», вернется в «Сити» в качестве тренера.

«Возможно, он не согласен со мной, но, увидев его команду, я более чем уверен, что он вернется в «Сити» в качестве тренера. Не знаю когда, но это произойдет. В последние два-три дня я думал о том, что сделал «Бернли» в этом сезоне. Я не удивлен их положением в турнирной таблице, они очень близки к тому, чтобы стать командой АПЛ уже в следующем году. И я понимаю почему, смотря на них более пристально. С ними будет очень-очень трудно, потому что они делают невероятные вещи на поле», — заявил Гвардиола в эфире Sky Sports.

Компани выступал за «горожан» с 2008 по 2019 год.

«Бернли» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 1/4 Кубка Англии завтра, 18 марта, начало — 20.45 мск.