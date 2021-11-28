Гвардиола: «Удивлен количеством моментов, которые мы создали»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).
«В первом тайме было практически невозможно играть. Удивлен количеством моментов, которые мы создали.
Могли забить еще 3-4 гола. Футболисты провели очень хороший матч. А ведь мы провели сложную встречу в Лиге чемпионов против «ПСЖ».
Помешал ли снегопад? Работники нашего стадиона проделали отличную работу. Матч состоялся только благодаря их усилиям», — цитирует тренера BBC.
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