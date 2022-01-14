Гвардиола: «Тухель делает футбол лучше, он прекрасен во всем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 22-го тура чемпионата Англии с «Челси» высказался о наставнике «синих» Томасе Тухеле.

«Он очень изобретателен, он один из немногих тренеров, у которых я учусь, чтобы стать лучше. Я наслаждаюсь его работой еще со времен «Майнца» и «Боруссии». С удовольствием наблюдаю за его командами и методами. Он делает мировой футбол лучше. Тухель хочет всегда играть в позитивный футбол», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Завтра, 15 января, «Сити» дома примет «Челси». Начало — в 15.30 (мск). «Горожане» (53) лидируют в таблице АПЛ. «Синие» идут на второй позиции, отставая на 10 очков.