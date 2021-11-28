Гвардиола: «Советую детям брать пример со Стерлинга и де Брюйне, потому что они зарабатывают больше, чем вратари и защитники»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пошутил о размерах зарплат своих подопечных.
«Советую детям брать пример со Стерлинга и де Брюйне, потому что они зарабатывают больше, чем вратари и защитники», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
После 12 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 26 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. 28 ноября команда Гвардиолы сыграет с «Вест Хэмом» в рамках 13-го тура чемпионата. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10249679/Pep-Guardiola-believes-West-Ham-United-contenders-Champions-League-place.html
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