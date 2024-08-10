Гвардиола сообщил, что Эдерсон не покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что вратарь Эдерсон не покинет клуб.

«Это огромное облегчение, что Эдерсон и Ортега остаются. Харизма Эдерсона, его стабильность... Я очень рад, что он остается», — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» хотел приобрести 30-летнего Эдерсона.

В июне «Манчестер Сити» продлил контракт с 31-летним Штефаном Ортегой до 2026 года.