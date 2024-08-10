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Сегодня, 04:21

Гвардиола сообщил, что Эдерсон не покинет «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что вратарь Эдерсон не покинет клуб.

«Это огромное облегчение, что Эдерсон и Ортега остаются. Харизма Эдерсона, его стабильность... Я очень рад, что он остается», — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» хотел приобрести 30-летнего Эдерсона.

В июне «Манчестер Сити» продлил контракт с 31-летним Штефаном Ортегой до 2026 года.

Источник: Фабрицио Романо
Хосеп Гвардиола
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
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16.08 22:00
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 - : -
17.08 14:30
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 - : -
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