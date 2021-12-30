Гвардиола: «Сити» предстоит игра против одного из лучших топ-клубов. Это лучший «Арсенал» за последние 4-5 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от 21-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» предстоит игра против одного из лучших топ-клубов, — приводит слова Гвардиолы BBC. — Это лучший «Арсенал» за последние 4-5 лет. Не могу не поздравить их с этим, но мы не должны терять концентрацию», — сказал Гвардиола.

Напомним, что лондонский клуб возглавляет Микель Артета, бывший ассистент Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Встреча «Манчестер Сити» с «Арсеналом» состоится 1 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

После 20 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 50 очками. «Арсенал» с 35 баллами располагается на четвертой позиции.