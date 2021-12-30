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Гвардиола: «Сити» предстоит игра против одного из лучших топ-клубов. Это лучший «Арсенал» за последние 4-5 лет»

Гвардиола назвал «Арсенал» одним из лучших топ-клубов Англии
09:49
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от 21-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» предстоит игра против одного из лучших топ-клубов, — приводит слова Гвардиолы BBC. — Это лучший «Арсенал» за последние 4-5 лет. Не могу не поздравить их с этим, но мы не должны терять концентрацию», — сказал Гвардиола.

Напомним, что лондонский клуб возглавляет Микель Артета, бывший ассистент Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Встреча «Манчестер Сити» с «Арсеналом» состоится 1 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

После 20 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 50 очками. «Арсенал» с 35 баллами располагается на четвертой позиции.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 15:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

 

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58962304#lx-commentary-top

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Карен Саркисян все материалы автора

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