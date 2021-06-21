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Гвардиола считает Кейна главной трансферной целью «Манчестер Сити»

06:13
Гарри Кейн. Фото AFP
Гарри Кейн. Фото AFP
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Форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает, что 27-летний футболист — главная трансферная цель клуба на это лето. «Сити» готов подписать с Кейном пятилетний контракт.

В сезоне-2020/21 англичанин провел 49 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 33 гола и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего англичанина в 120 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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