Гвардиола считает Кейна главной трансферной целью «Манчестер Сити»

Форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает, что 27-летний футболист — главная трансферная цель клуба на это лето. «Сити» готов подписать с Кейном пятилетний контракт.

В сезоне-2020/21 англичанин провел 49 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 33 гола и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего англичанина в 120 миллионов евро.