Гвардиола считает, что удаление изменило ход матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итог матча третьего тура чемпионата Англии против «Арсенала» (5:0).

«Мы сумели забить первый гол, не заслуживая этого, — цитирует специалиста официальный Twitter клуба. — После 2:0 и удаления игра стала другой. Приятный день и отличная атмосфера. Нам было проще, нашим соперникам — сложнее.

Ферран Торрес в прошлом сезоне играл исключительно хорошо. На этой позиции он двигается как лучшие оттянутые форварды, очень хорошо перемещается. Бернарду Силва доволен всем, он доволен жизнью. Это отличный игрок. В том году, когда мы стали чемпионами, он был лучшим. Он может играть на нескольких позициях».

На 35-й минуте у «Арсенала» красную карточку получил Гранит Джака.