Гвардиола считает, что удаление изменило ход матча с «Арсеналом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итог матча третьего тура чемпионата Англии против «Арсенала» (5:0).
«Мы сумели забить первый гол, не заслуживая этого, — цитирует специалиста официальный Twitter клуба. — После 2:0 и удаления игра стала другой. Приятный день и отличная атмосфера. Нам было проще, нашим соперникам — сложнее.
Ферран Торрес в прошлом сезоне играл исключительно хорошо. На этой позиции он двигается как лучшие оттянутые форварды, очень хорошо перемещается. Бернарду Силва доволен всем, он доволен жизнью. Это отличный игрок. В том году, когда мы стали чемпионами, он был лучшим. Он может играть на нескольких позициях».
На 35-й минуте у «Арсенала» красную карточку получил Гранит Джака.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю