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Сегодня, 15:37

Гвардиола дал совет «МЮ»: «Оставьте тен Хага на посту, дайте ему время»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Манчестер Юнайтед» после неудачного старта «красных дьяволов» в АПЛ под руководством Эрика тен Хага.

«Юнайтед» может выиграть пять или шесть игр подряд, и если они это сделают, то окажутся в лидерах. Оставьте тренера на посту, как поступили со мной в первом сезоне в «Манчестер Сити», когда мы не выиграли. У нас было 10 или 11 игроков старше 30 лет, поэтому нам нужно было привнести энергию, качество и вложиться, как и всем командам. Меня тогда поддержали, и сейчас нужно сделать то же самое в отношении тен Хага. Дайте время тренерам, и они сделают результат», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года. На данный момент команда под его руководством занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 9 туров. 29 октября «МЮ» сыграет против команды Гвардиолы. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/news/guardiola-offers-man-utd-advice-on-what-to-do-with-erik-ten-hag/blt12d603828ff09a99
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
4
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
5
 Астон Вилла 9 6 1 2 23-13 19
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 9 4 2 3 16-16 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 9 3 2 4 8-15 11
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
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38 тур
27.10 22:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 2
28.10 14:30
Челси – Брентфорд
 0 : 2
28.10 17:00
Арсенал – Шеффилд Юн.
 5 : 0
28.10 17:00
Борнмут – Бернли
 2 : 1
28.10 19:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 2 : 2
29.10 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
29.10 17:00
Астон Вилла – Лутон Таун
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
29.10 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
29.10 18:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Каллум Уилсон

Каллум Уилсон

Ньюкасл Юнайтед

 7
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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