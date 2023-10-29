Гвардиола дал совет «МЮ»: «Оставьте тен Хага на посту, дайте ему время»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Манчестер Юнайтед» после неудачного старта «красных дьяволов» в АПЛ под руководством Эрика тен Хага.

«Юнайтед» может выиграть пять или шесть игр подряд, и если они это сделают, то окажутся в лидерах. Оставьте тренера на посту, как поступили со мной в первом сезоне в «Манчестер Сити», когда мы не выиграли. У нас было 10 или 11 игроков старше 30 лет, поэтому нам нужно было привнести энергию, качество и вложиться, как и всем командам. Меня тогда поддержали, и сейчас нужно сделать то же самое в отношении тен Хага. Дайте время тренерам, и они сделают результат», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года. На данный момент команда под его руководством занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 9 туров. 29 октября «МЮ» сыграет против команды Гвардиолы. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.