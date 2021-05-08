Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» был лучше «Челси»
23:20
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 35-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:2).
«Это была напряженная игра, но в целом мы играли очень хорошо. Мы не использовали свой шанс c пенальти на последней минуте первого тайма. «Челси» — топ-команда, но мы играли лучше. Мы были в хорошей позиции, но в концовке забил соперник.
Через 21 день мы снова встретимся с «Челси» в финале Лиги чемпионов. Мы извлечем урок из сегодняшней игры и наберем очки, необходимые для чемпионства", — цитирует Гвардиолу BBC.
«Ман Сити» с 80 очками остается лидером чемпионата Англии. У «Челси» 64 очка и третья позиция.
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