Гвардиола считает, что Холанн мог бы адаптироваться к любой лиге

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об адаптации норвежского форварда Эрлина Холанна в АПЛ. Тренер считает, что футболист мог бы заиграть в любой лиге.

«Игроки такого типа адаптируются везде: в Африке, Южной Америке — без проблем», — цитирует Гвардиолу City Xtra.