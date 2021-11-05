Гвардиола: «С Роналду «Манчестер Юнайтед» стал еще сильнее»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Я не чувствую напряжения, — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News. — Могу представить, какое значение имеет этот матчдля команд, но мой разум должен быть холодным. Я должен думать о том, как нам показать свой лучший футбол. Нужно постараться провести хорошу встречу и победить в дерби».

Также тренер высказался о линии нападения соперника.

«Мы знаем, какая у них хорошая атака. Знаем, на что они способны. С Роналду «Манчестер Юнайтед» стал еще сильнее», — сказал он.

Встреча «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед» состоится 6 ноября на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

После 10 туров чемпионата Англии «Ман Сити» набрал 20 очков и расположился на третьей позиции. «МЮ» с 17 очками идет на пятом месте.