Гвардиола расстался с женой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался с женой Кристиной Серрой, об этом сообщает sport.es.

Пара решила пойти разными путями после более чем 30 лет совместной жизни. Источник отмечает, что это решение было принято в декабре прошлого года. В 2019 году газета Sunday Mirror сообщала, что Кристина покинула Манчестер в сопровождении одного из своих сыновей. Она хотела заняться развитием своей модной компании, которой до сих пор управляла на расстоянии. За последние пять лет их отношения с мужем больше напоминали совместную жизнь, чем брак по расчету. Пеп Гвардиола все это время оставался в Манчестере, а его жена переезжала из Барселоны в Лондон.

У тренера и его супруги Кристины трое детей — сын Мариус и дочери Мария и Валентина.