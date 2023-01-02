Гвардиола рассказал, в каких случаях может покинуть «Манчестер Сити» до истечения контракта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в каких случаях может покинуть клуб до истечения контракта.

Действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2025 года.

«В тот момент, когда я почувствую, что что-то идет не так, я уйду в отставку или не продлю свой контракт. Я не останусь, как Алекс Фергюсон или Арсен Венгер. Контракт — это просто кусок бумаги. Я продлил контракт с клубом, потому что чувствую, что команда все еще может добиться успеха под моим руководством. В конце концов все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, то я не собираюсь оставаться до тех пор, пока истечет мой контракт», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах. На первой строчке находится «Арсенал» (43 очка).