Гвардиола рассказал о своем отношении к обвинениям «Ман Сити» в нарушении финансовых правил

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что рад тому, что в ближайшее время начнется рассмотрение дела на тему обвинения клуба в 115 нарушениях финансовых правил.

«В глубине души я желаю, чтобы мы уже приступили к судебному разбирательству и независимая комиссия как можно скорее обнародовала то, что произошло», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

В феврале 2024 года АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении ошибочной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно. Кроме того, «горожане» подали ложные сведения о премиях игрокам и тренерскому штабу.

Слушания по делу о финансовых нарушениях английского клуба должны пройти в сентябре.