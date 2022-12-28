Гвардиола рассказал о состоянии Холанна перед матчем с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как себя чувствует форвард Эрлин Холанн. Специалист отметил, что футболист усиленно тренируется и к матчу с «Лидсом» будет готов.

«Надеюсь, что он наберет необходимые кондиции, так как он очень нужен нам. И да, в матче с «Ливерпулем» Эрлинг был очень хорош», — сказал Гвардиола журналистам.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил 18 мячей и сделал три голевые передачи. Матч «Сити» с «Лидсом» состоится сегодня, 28 декабря.