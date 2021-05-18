Гвардиола рассказал о состоянии Агуэро перед финалом ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о форварде Серхио Агуэро.

«У Агуэро есть небольшие проблемы. Его волнует нога и приводящая мышца. Почувствовал это перед игрой с «Ньюкаслом». Сегодня он еще не готов. Надеюсь, он сможет сыграть с «Эвертоном».



Если к Лиге чемпионов Агуэро будет в форме, он нам поможет. Это точно. Это повысит наши шансы на победу», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, по окончании сезона Агуэро покинет «Ман Сити». Есть вероятность, что футболист продолжит карьеру в «Барселоне».

29 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».