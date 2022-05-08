Гвардиола рассказал, что мог уйти из «Манчестер Сити» из-за нарушения клубом финансового фэйр-плей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что мог покинуть клуб в 2020 году, когда клуб обвиняли в нарушении финансового фэйр-плей.

«Я сказал руководству: «Если вы мне врете, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями». Но я смотрю на них и верю им на 100 процентов с первого дня работы в «Манчестер Сити». Поэтому я готов защищать клуб. Я верю в каждое слово, которое я когда-либо говорил на пресс-конференции, даже если кто-то мне не верит», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

В начале 2020 года УЕФА принял решение об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в сезонах-2020/21 и 2021/22 по причине того, что клуб завысил доходы от спонсоров на своих счетах и в финансовых отчетах, предоставленных в период с 2012 по 2016 годы, чем нарушил правила финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который смягчил наказание: клубу разрешили участвовать в еврокубках и обязали заплатить УЕФА 10 миллионов евро.