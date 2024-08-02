Гвардиола рассказал, что Холанн испытывает проблемы со здоровьем
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии нападающего команды Эрлина Холанна.
В предсезонном турне по США норвежец забил в товарищеских матчах против «Селтика» (4:3) и «Милана» (2:3).
«Холанн чувствует себя некомфортно. Мы не хотим рисковать. Но рано или поздно он должен сделать шаг к полноценным тренировкам и минутам на поле. Сезон уже не за горами. У него есть недомогания, проблемы с мышцами, мы не хотим рисковать и терять его на три недели или месяц. Это было бы проблемой», — приводит слова Гвардиолы 90min.
4 августа «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в последнем предсезонном матче. 10 августа команда Гвардиолы встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.
Источник: 90min
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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