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Сегодня, 12:31

Гвардиола рассказал, что Фоден получил несколько дней отдыха из-за проблем с ногой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Фил Фоден может пропустить игру с «Арсеналом» в Кубке Англии из-за повреждения в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Это произошло на «Олд Траффорд» — столкновение с Уан-Биссакой. Когда он падает, у него бывают проблемы с ногами. Он все еще испытывает некоторые трудности. Есть дискомфорт, но после двух-трех дней отдыха он должен почувствовать себя лучше. Мы с врачами решили оставить его вне состава, чтобы он как следует восстановился. Посмотрим, будет ли он готов к «Арсеналу», если он будет не в форме, мы подождем до следующей игры со «Тоттенхэмом». Сейчас он не может тренироваться из-за дискомфорта. Поэтому мы с медиками решили дать ему несколько выходных и посмотреть, станет ли ему лучше», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Матч четвертого раунда Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдет 27 января. Начало — в 23:00.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/man-city-foden-injury-arsenal-26043731
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
4
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
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38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 3 : 2
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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