Гвардиола рассказал, что Де Брейне и Уокер в скором времени восстановятся после травм
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированных игроков «горожан».
«У нас четыре важнейшие потери — Кевин Де Брейне, Кайл Уокер, Родри и Оскар Бобб. Двое из них совсем скоро вернутся, я надеюсь. Оскар восстановится в январе или феврале. Родри выбыл до конца сезона. Мы нуждаемся в этих игроках, но у клубов, которые выступают в трех турнирах, такие же проблемы», — цитирует Гвардиолу The Independent.
«Манчестер Сити» набрал 20 очков и занимает второе место в таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Нот. Форест
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|
9
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
10
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
11
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
12
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|8
|0
|3
|5
|5-11
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|- : -
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|- : -
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
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