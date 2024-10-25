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Сегодня, 17:25

Гвардиола рассказал, что Де Брейне и Уокер в скором времени восстановятся после травм

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированных игроков «горожан».

«У нас четыре важнейшие потери — Кевин Де Брейне, Кайл Уокер, Родри и Оскар Бобб. Двое из них совсем скоро вернутся, я надеюсь. Оскар восстановится в январе или феврале. Родри выбыл до конца сезона. Мы нуждаемся в этих игроках, но у клубов, которые выступают в трех турнирах, такие же проблемы», — цитирует Гвардиолу The Independent.

«Манчестер Сити» набрал 20 очков и занимает второе место в таблице АПЛ.

Кайл Уокер
Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Нот. Форест 8 3 4 1 8-6 13
9
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
10
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
11
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
12
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 - : -
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 - : -
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 - : -
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
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