Гвардиола рассказал, что Де Брейне и Уокер в скором времени восстановятся после травм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированных игроков «горожан».

«У нас четыре важнейшие потери — Кевин Де Брейне, Кайл Уокер, Родри и Оскар Бобб. Двое из них совсем скоро вернутся, я надеюсь. Оскар восстановится в январе или феврале. Родри выбыл до конца сезона. Мы нуждаемся в этих игроках, но у клубов, которые выступают в трех турнирах, такие же проблемы», — цитирует Гвардиолу The Independent.

«Манчестер Сити» набрал 20 очков и занимает второе место в таблице АПЛ.