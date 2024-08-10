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Сегодня, 08:13

Гвардиола рассказал, будет ли «Манчестер Сити» покупать нового игрока

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда может приобрести нового опорного полузащитника.

«Посмотрим, как будут обстоять дела на рынке. Если у меня возникнут какие-то сомнения, я поговорю с Чики [Бегиристайном, спортивным директором]», — цитирует City Xtra Гвардиолу.

10 августа «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в Суперкубке Англии. Дерби пройдет на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 мск.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
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 - : -
17.08 17:00
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 - : -
17.08 17:00
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 - : -
17.08 17:00
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