Гвардиола рассказал, будет ли «Манчестер Сити» покупать нового игрока

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда может приобрести нового опорного полузащитника.

«Посмотрим, как будут обстоять дела на рынке. Если у меня возникнут какие-то сомнения, я поговорю с Чики [Бегиристайном, спортивным директором]», — цитирует City Xtra Гвардиолу.

10 августа «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в Суперкубке Англии. Дерби пройдет на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 мск.