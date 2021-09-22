Гвардиола раскритиковал руководство английской премьер-лиги за отсутствие правила пяти замен
19:19
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал руководство АПЛ за отсутствие правила пяти замен.
«Это просто смешно, что в этой стране нет правила пяти замен. Во всем мире можно сделать пять замен, кроме Англии. Может, однажды большие боссы или большие умные парни объяснят мне, почему так», — цитирует испанца Mirror.
В английской премьер-лиге в этом сезоне клубам позволено проводить всего три замены, несмотря на то, что в прошлом розыгрыше АПЛ после паузы, вызванной пандемией коронавируса, число замен было увеличено до пяти.
Читайте также
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю