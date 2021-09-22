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Гвардиола раскритиковал руководство английской премьер-лиги за отсутствие правила пяти замен

19:19
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал руководство АПЛ за отсутствие правила пяти замен.

«Это просто смешно, что в этой стране нет правила пяти замен. Во всем мире можно сделать пять замен, кроме Англии. Может, однажды большие боссы или большие умные парни объяснят мне, почему так», — цитирует испанца Mirror.

В английской премьер-лиге в этом сезоне клубам позволено проводить всего три замены, несмотря на то, что в прошлом розыгрыше АПЛ после паузы, вызванной пандемией коронавируса, число замен было увеличено до пяти.

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Иван Шитик все материалы автора

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