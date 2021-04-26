Гвардиола прокомментировал скорый уход Гарсии в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Эрик Гарсия готовится перейти в «Барселону».

«Эрик Гарсия является одним из моих любимых игроков. Я бы хотел иметь 15 таких как он. Он всегда думает о команде, помогает тренеру и обслуживающему персоналу.



Большую часть времени его нет даже в запасе, потому что он собирается перейти в «Барселону». Ситуация сложная, но что есть, то есть», — цитирует Гвардиолу Goal.

20-летний испанец — воспитанник «Барселоны». По окончании сезона защитник вернется в каталонский клуб. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.